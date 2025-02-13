Врач Делова: проблемы с кожей наблюдаются при сбоях в работе щитовидки и надпочечников

Заболевания эндокринной системы нередко сопровождаются различными кожными проблемами. Об этом рассказала эндокринолог Карина Делова в беседе с « Известиями ».

По ее словам, угри, избыточное оволосение и изменение пигментации наблюдаются при дисфункции щитовидной железы, сбоях в работе гипоталамо-гипофиза, поджелудочной железы, надпочечников, нарушении выработки андрогенов.

Врач отметила, что определенные типы высыпаний могут свидетельствовать о гипертиреозе, возникающем из-за повышенной секреции гормонов щитовидной железы. Такое состояние характеризуется усиленным потоотделением, покраснением ладоней и истончением волос, добавил aif.ru.