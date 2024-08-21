Врач Дельманова: осень — период обострения депрессии и суставных болей

Осень — период широкого распространения простуды и обострения хронических заболеваний. Об этом рассказала терапевт Сабина Дельманова в беседе с РИА «Новости».

По ее словам, зачастую в такое время дают о себе знать суставные боли и сердечно-сосудистые недуги. Причина заключается в повышении вязкости крови.

Кроме того, врач предупредила о возможном появлении головных болей, вызванных резкими погодными изменениями. А вот дефицит солнечного света провоцирует развитие депрессии, добавил «ФедералПресс».

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