Врач Дегтярев: склонность к одиночеству может передаваться по наследству

Нежелание создавать семью и стремление к уединению могут иметь генетическую природу. Об этом заявил акушер-гинеколог Алексей Дегтярев из подмосковной Шаховской больницы. Его слова передала Общественная Служба Новостей .

Как отметил специалист, на склонность к одиночеству влияют различные физиологические и гормональные факторы, такие как уровень дофамина, серотонина, окситоцина, кортизола, тестостерона, эстрогена и мелатонина. Нарушенная работа гипоталамо-гипофизарной системы и индивидуальные особенности метаболизма также играют важную роль.

Эти причины чаще всего действуют совместно, формируя уникальный паттерн поведения каждого человека, подчеркнул Дегтярев.