Врач Давыдов предупредил курильщиков о риске осложнений после пластических операций

Доктор медицинских наук, челюстно-лицевой и пластический хирург Дмитрий Давыдов предупредил о рисках, связанных с пластическими операциями у курильщиков. Об этом сообщила радиостанция « Говорит Москва ».

По словам врача, у таких пациентов часто образуются гематомы.

«Курящие женщины или мужчины, идущие на пластику лица, колоссальный процент геморрагических осложнений, то есть, грубо говоря, образование гематом», — подчеркнул медик.

Как пояснил Давыдов, при наличии вредной привычки ухудшается состояние сосудов и тканей. Именно поэтому процедура по повышению внешней привлекательности способна обернуться неприятными последствиями.