Врач Давидян предупредил о серьезных проблемах с зубами из-за пирсинга губы

Зубы человека меняются с годами, и некоторые привычки могут ускорить этот процесс. Стоматолог, хирург, имплантолог, пародонтолог, ортопед, ортодонт и главный врач AVRORACLINIC Арам Давидян рассказал Life.ru о влиянии повседневных действий на состояние эмали.

Врач предостерег от стискивания посторонних предметов зубами, таких как ручки или карандаши, а также от использования зубов для открывания бутылок или перекусывания нитей. Это может привести к асимметрии зубочелюстной системы и повреждениям эмали.

«Существует ряд опасных для зубов манипуляций: проколы губы, уздечки или языка. Вне зависимости от локализации, пирсинг — это мощный экзогенный фактор, который нередко приводит к неприятным последствиям», — добавил эксперт.

По его словам, прокол с украшением способен вызвать травмы десен, сколы эмали и проблемы с прикусом. Пирсинг затрудняет гигиену полости рта и способствует образованию налета и камня.