Врач Давидян посоветовал использовать зубную нить и ополаскиватель при каждой чистке зубов

Кариес — распространенное стоматологическое заболевание, которое может негативно сказаться на здоровье и внешнем виде зубов. Чтобы защитить их, важно понимать причины возникновения недуга. Какие факторы способствуют развитию кариеса и как его предотвратить, рассказал стоматолог-хирург Арам Давидян в интервью радио Sputnik .

По словам врача, на развитие заболевания влияют различные факторы: генетика, питание, уровень гигиены полости рта, состав слюны и поведение человека. Если у родителей была склонность к разрушению зубов, то у ребенка эмаль также может быть уязвимой. Состояние здоровья и питание будущей матери влияют на прочность зубов малыша.

Остатки пищи, налет и бактерии должны удаляться как минимум дважды в день. Зубная нить и ополаскиватели — важные дополнения к щетке. С момента прорезывания первого зуба ребенка нужно приучать к ежедневному уходу. Контроль со стороны взрослых также важен, так как дети до семи-восьми лет не могут полноценно вычистить все участки рта самостоятельно, подчеркнул доктор.

Слюна — природный щит зубов. Она омывает полость рта, вымывает остатки пищи, нейтрализует кислотность и помогает восстановлению эмали. Чем меньше слюны, тем выше вероятность деминерализации эмали и развития кариеса. Регулярное питье воды, отказ от курения и контроль здоровья помогают поддерживать нормальный состав и объем слюны.

Даже при идеальном домашнем уходе визиты к стоматологу остаются обязательными. Профессиональная чистка, фторирование, герметизация фиссур и своевременное лечение начальных форм кариеса помогают сохранить зубы здоровыми на долгие годы.