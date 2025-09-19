Врач Дарбинян отметила, что боль внизу живота может указывать на воспалительные заболевания

Боль внизу живота — распространенная причина визита женщин к гинекологу. Этот симптом может быть связан как с естественными процессами в организме, так и с серьезными заболеваниями. Врач-гинеколог «СМ-Клиники» Элеонора Дарбинян поделилась с РИАМО информацией о том, какие болезни часто стоят за этим симптомом.

«Боль — это всегда сигнал организма о какой-либо проблеме. И чем раньше удастся выявить причину, тем эффективнее будет лечение», — подчеркнула врач.

Болезненные менструации — одна из частых причин боли внизу живота у женщин репродуктивного возраста. Хотя небольшие боли во время месячных считаются нормой, сильный дискомфорт после окончания менструации может указывать на проблемы со здоровьем, написал «ФедералПресс».

Внематочная беременность также может вызывать резкую боль внизу живота, которая требует срочной медицинской помощи. Воспалительные заболевания мочеполовой системы, такие как цистит или аднексит, могут проявляться резями в надлобковой области и другими симптомами.