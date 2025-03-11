Врач Данилушкин назвал холод и онемение в ногах признаками атеросклероза

Атеросклероз — опасное заболевание, при котором в артериях откладывается холестерин, что приводит к сужению сосудов. Об этом рассказал кардиолог Юрий Данилушкин в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, инфаркт и инсульт, вызванные такой патологией, — одна из основных причин смерти в мире.

«Наиболее ярким симптомом атеросклероза нижних конечностей является так называемая перемежающаяся хромота», — предупредил медик.

Кроме того, к ранним признакам атеросклероза артерий ног эксперт отнес похолодание и онемение ног, быструю усталость при ходьбе, уменьшение количества волос на голени, ломкость и расслоение ногтей.