Врач Данилов рассказал, что зизифус способен поддержать работу печени

Зизифус, известный также как китайский красный финик, способен поддержать работу печени, укрепить иммунитет и ускорить обмен веществ. Употребление всего трех плодов этого сухофрукта в день может оказать положительное влияние на организм, написал сайт Pravda.Ru .

Этот сухофрукт содержит уникальные компоненты — тритерпены и флавоноиды, которые действуют как мощные антиоксиданты. Они помогают при воспалениях кишечника и хронических запорах благодаря тому, что полисахариды плода образуют питательный гель при контакте с водой, добавила «Пенза-пресс».

Врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов объяснил, что зизифус богат водорастворимой клетчаткой, которая работает как пребиотик и поддерживает микрофлору. Это влияет на усвоение витаминов и общее самочувствие.

Одним из самых ценных свойств китайского финика считается его способность защищать клетки печени. Исследования показывают, что плоды обладают выраженным гепатопротекторным действием, снижая уровень воспаления и помогая органу справляться с нагрузкой.

В восточной медицине плоды унаби применяли для успокоения нервной системы и борьбы с бессонницей. Современная наука подтверждает наличие в них нейропротекторных свойств: алкалоиды зизифуса способны защищать клетки мозга от воздействия токсичных соединений и тяжелых металлов.

Зизифус универсален: его можно есть как самостоятельную закуску, добавлять в каши, йогурты и даже мясные блюда. В Азии плоды часто заваривают вместе с чаем или используют в супах. Однако при наличии серьезных заболеваний печени стоит помнить, что даже полезные продукты требуют внимания к лабораторным показателям.