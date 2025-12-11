Врач Данилина отметила, что псориаз и атопический дерматит могут маскироваться под аллергию

Врач-дерматолог медицинского центра «Альфскрин» Екатерина Данилина рассказала «ТСН24» , что пациенты часто принимают за аллергию совершенно другие заболевания кожи и занимаются самолечением. Это может привести к тому, что проблема усугубится, а правильное лечение будет отложено.

«Любое кожное заболевание может маскироваться под аллергическую реакцию, особенно в понимании пациента», — объяснила доктор.

Часто пациенты приходят на прием уже с внушительным списком антигистаминных препаратов, которые они попробовали и которые, скорее всего, не помогли, так как большинство кожных заболеваний не являются аллергией.

Под аллергические реакции могут маскироваться такие заболевания, как атопический дерматит, инфекционные и грибковые поражения кожи, псориаз. Дерматолог рекомендовала не ставить диагноз самостоятельно и обратиться к специалисту для подбора правильного лечения и ухода.