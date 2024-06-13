Врач Дахкильгов рассказал, что газировка разъедает эмаль зубов

Содержащаяся в газированных напитках ортофосфорная, или лимонная, кислота крайне негативно влияет на эмаль зубов. Об этом Life рассказал кандидат медицинских наук, хирург-имплантолог, ортопед, пародонтолог Магомед Дахкильгов.

Он объяснил, что при воздействии кислоты эмаль разрушается. Она становится менее гладкой, а на шершавой поверхности активнее скапливается налет.

«Особенно опасна сладкая газировка для детей, поскольку эмаль в период молочного прикуса, сменного и во время формирования постоянного — очень тонкая и уязвимая», — подчеркнул врач.

Он добавил, что детям можно давать не больше стакана газировки и только по праздникам. Причем пить ее лучше через соломинку.

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