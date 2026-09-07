Врач Дахкильгов предупредил, что украшения для зубов могут привести подростков к стоматологу

Мода на украшения для зубов среди молодежи вызывает опасения у стоматологов. Главный врач Немецкого Имплантологического Центра, кандидат медицинских наук Магомед Дахкильгов рассказал Life.ru о рисках самостоятельного «стайлинга» зубов.

На китайских маркетплейсах и в интернете можно найти много украшений для зубов, таких как скайсы, металлические фигурки со стразами, грилзы, брекеты и виниры. Однако приклеивание этих украшений дома может быть опасно для здоровья зубов.

По словам эксперта, любое приклеивание чего-либо к зубам должно происходить в стоматологическом кресле. Использование суперклея может привести к хроническому воспалению десен. Если украшение съемное, оно не царапает эмаль, но создает проблемы с гигиеной и может вызвать деминерализацию эмали и кариес.

Установка ортодонтических конструкций, например брекет-систем, должна проводиться под контролем врача и иметь медицинское обоснование. Самостоятельная установка может привести к проблемам со здоровьем зубов.

Кроме того, среди подростков популярна тенденция делать пирсинг языка и уздечки. Это может вызвать хроническую травму мягких тканей, рецессию десен и повреждение зубов.

«Украшения, конечно, выражают вашу индивидуальность. Но хотелось бы сохранить как можно дольше здоровье зубов и десен», — подчеркнул Дахкильгов.