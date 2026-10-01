Врач Даева заявила о неэффективности противовирусных для профилактики ОРВИ

Профилактический прием противовирусных препаратов и иммуномодуляторов не защищает от простуд, а универсального средства от болезни не существует. Об этом сайту «Известия» сообщила врач-инфекционист Евгения Даева.

Специалист подчеркнула, что иммунная система человека не требует медикаментозного вмешательства без веских причин, а мази для носа и интерфероны лишены доказанной эффективности.

Даева также предостерегла от использования народных рецептов. По ее словам, закапывание отвара лука сжигает слизистую носа и повышает ее восприимчивость к инфекциям, а употребление чеснока способно спровоцировать приступ гастрита.

Действенной защитой от респираторных заболеваний эксперт назвала здоровый образ жизни, соблюдение правил гигиены, своевременную прививку от гриппа и изоляцию при первых признаках недомогания.