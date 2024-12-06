Врач Чуреков предупредил, что сильное выпадение волос является проявлением гипотиреоза

Резкое и сильное выпадение волос может быт признаком гипотериоза у человека. Об этом «Известиям» рассказал врач-эндокринолог «Клиники Парацельс» Никита Чуреков.
Он объяснил, что гормональный фон напрямую отражается на внешнем виде человека. В частности, на волосы человека. Их может быт избыточное количество или они, напротив, начинают усиленно выпадать, — все это говорит о проблемах в организме. Например, причина может крыться в гипотиреозе.
Врач добавил, что возникновении проблем с волосами нужно сразу проконсультироваться со специалистом, чтобы исключить гормональные патологии и вовремя начать лечение.
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