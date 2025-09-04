Врач Чуракина отметила, что продукты с белком должны составлять 10–35% от рациона

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина поделилась советами по организации правильного питания в условиях ограниченного времени. Она рассказала «Известиям» о том, как поддерживать баланс питательных веществ даже при напряженном графике.

Врач подчеркнула, что важно ежедневно поддерживать баланс белков, полезных жиров и углеводов. Продукты, богатые белком (мясо, рыба, яйца, бобовые), должны составлять 10–35% от общего объема пищи; полезные жиры (орехи, авокадо, оливковое масло) — около 20–35%; сложные углеводы (крупы и цельнозерновые продукты) — приблизительно 45–65%.

Также необходимо включать в рацион клетчатку (25–30 граммов в день) и употреблять достаточное количество жидкости (примерно 1,5–2 литра воды в день). Рекомендуется снизить количество соли до пяти граммов в сутки и минимизировать потребление вредной пищи.