Врач Чунтонова предупредила о риске проблем с ЖКТ из-за хрена в рационе

Хрен — это корень со жгучим вкусом, который имеет не только кулинарную ценность, но и лечебные свойства. Однако его использование требует осторожности, особенно в виде настоек и домашних заготовок, предостерегла врач-диетолог Ольга Чунтонова в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, хрен стимулирует пищеварение, помогает бороться с инфекциями и улучшает обмен веществ. Тем не менее продукт может негативно влиять на здоровье, если употреблять его без меры.

«Иногда хрен вызывает кожные реакции или отеки. Если вы впервые пробуете настойку или блюда с большим количеством хрена, начинайте с малого и наблюдайте за своим состоянием», — отметила медик.

Как пояснила врач, большое количество хрена может привести к раздражению слизистой оболочки желудка и кишечника. Среди последствий — боль и изжога. От продукта также стоит отказаться при гипертонии и сердечно-сосудистых недугах.