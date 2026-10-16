Врач Чулкова объяснила, как наладить сон грудного ребенка

Ночные пробуждения у детей до трех лет чаще всего являются нормой и связаны с созреванием нервной системы. Об этом рассказала доцент кафедры внутренних болезней медицинского факультета Университета «Синергия» Елена Чулкова, сообщает RuNews24.ru .

По словам Чулковой, пробуждения ребенка ночью после каждого цикла сна — это физиологическая норма. Если малыш умеет засыпать самостоятельно, он делает это сам, но во время скачков развития (освоение переворотов, ползания или ходьбы) может произойти «регресс сна» из-за перегрузки нервной системы. Такое нарушение обычно длится от двух до четырех недель, однако если проблемы сохраняются дольше четырех-шести недель, а ребенок не высыпается и капризничает, это повод насторожиться, пишет ТСН24.

Эксперт предостерегла от создания новых сонных ассоциаций, например, укачивания при каждом пробуждении. Родителям рекомендуется дать ребенку несколько минут на самостоятельную перезагрузку и успокаивать его минимальными действиями, не включая свет и не беря на руки без необходимости. Также важно проверить режим дня, избегая слишком длинного дневного сна, и обеспечить комфорт в спальне: прохладный влажный воздух, удобную пижаму и мягкий ночник. При сохранении проблем со сном следует проконсультироваться со специалистом.