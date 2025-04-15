Врач Чудинская: сильная головная боль во лбу может сигнализировать об аневризме

Невролог клиники академика Ройтберга Галина Чудинская предупредила читателей «Газеты.Ru» , что сильная головная боль во лбу может сигнализировать о расширении или возможном разрыве артерии головного мозга — аневризме.

Специалист подчеркнула, что симптомы аневризмы характеризуются интенсивной головной болью, достигающей максимума в считанные минуты. Пациенты называют такую боль самой мучительной в своей жизни. Боль чаще всего пульсирующая и усиливается при давлении аневризмы на соседние ткани мозга, написали «Известия».

Местоположение боли во лбу обусловлено расположением поврежденного сосуда, снабжающего лобную долю мозга. В случае локализации аневризмы в другом участке головы болевые ощущения могут проявляться в затылочной зоне, глазах или височной области, передает сайт kp.ru.