Врач Чудинская: болезнь Паркинсона можно диагностировать по МРТ головного мозга

Болезнь Паркинсона характеризуется постепенным разрушением нейронов, отвечающих за движение. Основные симптомы включают тремор, мышечную жесткость и замедленные движения. Часто пациенты испытывают депрессию и другие психоэмоциональные нарушения, рассказала «Известиям» невролог Галина Чудинская.

Как отметила врач, на ранних стадиях болезни тремор заметен только с одной стороны тела, движения становятся ограниченными, меняется почерк. Диагностировать заболевание можно по результатам МРТ головного мозга, где видна гибель нейронов в «черной субстанции».

Лечение на начальных этапах включает медикаменты, стимулирующие выработку дофамина, что снижает выраженность симптомов. На поздних стадиях лекарства менее эффективны, иногда требуется хирургическое вмешательство, заключила Чудинская.