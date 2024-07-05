Врач Чудаков: перед непогодой у метеозависимых ухудшается самочувствие

Люди, чувствительные к изменениям геомагнитного поля, могут испытывать ухудшение самочувствия незадолго до грозы и перед дождем. Об это рассказал кандидат медицинских наук, семейный врач Сергей Чудаков в беседе с RT.

По словам специалиста, такие люди остро реагируют на магнитное поле, влажность, атмосферное давление. Более выраженно проявляться в условиях метеозависимости будут патологии сердечно-сосудистой системы, артериальная гипертония и нарушения в работе в ЖКТ.

Чаще всего перед грядущими погодными изменениями у метеозависимых усиливаются боли в суставах, отметил Чудаков.