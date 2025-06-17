Врач Чижевская предупредила о способности стресса снижать болевой порог

Негативные эмоции могут вызывать боль в спине, суставах или ощущение тяжести в ногах, ведь психическое состояние и физическое здоровье тесно связаны. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская в беседе с сайтом KP.RU .

Как пояснила врач, при постоянном стрессе снижается болевой порог.

«Повышается болевая восприимчивость, когда даже небольшая по силе боль ощущается как сильная, интенсивная. А основное проявление болезней суставов, позвоночника — периодически возникающие тупые ноющие боли. И они становятся все сильнее», — предупредила медик.

По ее словам, из-за эмоционального напряжения мышцы сжимаются в спазме и пережимают сосуды и нервы. В результате ухудшается кровоснабжение тканей, суставы не получают достаточно питательных веществ, а позвоночник теряет гибкость. Со временем это может привести к развитию серьезных заболеваний.