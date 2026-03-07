Терапевт Чистик сообщила, что дарить мимозу стоит с осторожностью

Врач-терапевт Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик сообщила РИА «Новости» , что дарить мимозу стоит с осторожностью, особенно если получатель подарка страдает от аллергии или астмы. Пыльца этого растения может вызывать неприятные симптомы, такие как чихание, насморк, зуд глаз и слезотечение.

«У мимозы, или акации серебристой, много мелкой летучей пыльцы, которая легко попадает в воздух и на слизистые оболочки. Эта пыльца может вызывать аллергические реакции: чихание, насморк, зуд глаз, слезотечение», — рассказала Чистик.

Она подчеркнула, что людям с поллинозом, бронхиальной астмой или аллергией на другие растения, например, на амброзию, полынь или луговые травы, следует быть особенно осторожными, так как возможна перекрестная реакция. Врач также отметила, что молодым людям стоит учитывать риск аллергии, если они не уверены в отсутствии чувствительности к пыльце у своих избранниц.