Врач Чистик объяснила, почему важно мыть бананы перед едой

Специалист отметила, что для сохранности во время транспортировки бананы обрабатывают химическими веществами, которые защищают плоды от грибков и насекомых. Остатки этих средств могут оставаться на кожуре фруктов, добавили «Известия».

Чистик предостерегла, что на кожуре бананов могут присутствовать опасные микроорганизмы, такие как кишечная палочка, сальмонелла и листерии, а также яйца паразитов. При очистке фрукта все это может перейти на руки, нож и мякоть банана, а затем — в ротовую полость человека.

Врач подчеркнула, что здоровый взрослый организм, скорее всего, справится с этой угрозой без последствий, но для детей, беременных женщин и пожилых людей употребление немытых бананов может стать причиной острого гастроэнтерита, пищевых инфекций и отравлений.

Чистик порекомендовала тщательно мыть бананы прохладной проточной водой в течение 20–30 секунд, а при необходимости использовать мягкую щетку или губку, особенно в области плодоножки и темных пятен.