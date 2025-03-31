Врач Чиркова: жирная рыба эффективно замедляет процессы старения кожи

Заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова рассказала NEWS.ru , что жирная рыба эффективно замедляет процессы старения кожи благодаря содержащейся в ней полиненасыщенной жирной кислоте омега-3.

Для здоровья кожи нужно употреблять достаточно белка, витаминов, микроэлементов и клетчатки.

К полезным продуктам относятся нежирные сорта мяса: индейка, кролик, телятина, а также жирная рыба — сельдь, скумбрия, семга. Необходимо есть морепродукты, разноцветные овощи, фрукты и ягоды, орехи, зернобобовые, твердый сыр, натуральный йогурт.

Продукты, богатые антиоксидантами, биофлавоноидами, клетчаткой и витаминами, улучшают регенерацию волос и ногтей. Важным фактором является употребление достаточного количества чистой воды.