Врач Чиркова рассказала, что овощи и живое общение с близкими помогают победить весеннюю апатию
Заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» раскрыла секреты борьбы с весенним унынием.
Специалист отметила, что весной активизируются хронические недуги и эмоциональная уязвимость, связывая это с повышенной стрессоустойчивостью организма. Для повышения уровня счастья врач посоветовала регулярно отдыхать, употреблять зелень и овощи, получать витамин D на солнце и чаще встречаться с друзьями лично.
«Радость живет недолго, зато гормоны стресса задерживаются надолго», — цитирует Чиркову сайт «Известия».
Главное, не игнорировать плохое самочувствие и обращаться к медикам, подчеркнула эксперт.