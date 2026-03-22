Врач Чиркова рассказала, что овощи и живое общение с близкими помогают победить весеннюю апатию

Заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» раскрыла секреты борьбы с весенним унынием.

Специалист отметила, что весной активизируются хронические недуги и эмоциональная уязвимость, связывая это с повышенной стрессоустойчивостью организма. Для повышения уровня счастья врач посоветовала регулярно отдыхать, употреблять зелень и овощи, получать витамин D на солнце и чаще встречаться с друзьями лично.

«Радость живет недолго, зато гормоны стресса задерживаются надолго», — цитирует Чиркову сайт «Известия».

Главное, не игнорировать плохое самочувствие и обращаться к медикам, подчеркнула эксперт.