Врач Чиркова предупредила, что повторяющиеся ожоги на одной части тела провоцируют рак кожи

Когда ожог появляется на одной и той же части тела несколько раз, у человека может развиться самый опасный вид рака кожи — меланома. Об этом NEWS.ru сообщила врач-терапевт Ольга Чиркова.

Медик призвала избегать нахождения на солнце в период с 11:00 до 16:00.

«Если это невозможно — использовать солнцезащитные средства и носить просторную одежду и головной убор», — добавила Чиркова.

По словам врача Анастасии Черкун, солнечные лучи опасны не только для кожи, но и для волос. Медик посоветовала реже мыть голову в летний период, чтобы не разрушать защитную пленку, а также использовать несмываемые средства с SPF-фильтром.

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