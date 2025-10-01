Врач Чиркова предупредила, что избыточное потребление воды грозит интоксикацией организма

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова предупредила в беседе с NEWS.ru , что избыточное потребление воды грозит интоксикацией организма. Она отметила, что у человека могут наблюдаться нарушения когнитивных функций.

Хотя однократное употребление трех-четырех литров воды за день в жару неопасно для здорового человека, регулярное превышение индивидуальных потребностей может привести к водной интоксикации. В таких случаях в крови снижается концентрация натрия, нарушается водно-солевой баланс. Это проявляется тошнотой, судорогами, спутанностью сознания, пояснила Чиркова.

Врач рассказала, что в практике встречались случаи, когда марафонцы или участники экстремальных спортивных соревнований потребляли слишком много воды. Это приводило к опасным последствиям, включая отек мозга и спутанность сознания.