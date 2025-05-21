Врач Чиркова назвала отсутствие симптомов главной опасностью гипертонии

Многие недооценивают угрозу повышенного давления, связывая симптомы гипертонии с усталостью, стрессом или сменой погоды. Об этом рассказала глава Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» .

Как отметила доктор, отсутствие выраженной симптоматики делает гипертонию коварной болезнью, которая приводит к инфарктам, инсультам, проблемам со зрением и почками, сообщил сайт «Известия».

Пациентам старше 40 лет рекомендуется регулярно измерять артериальное давление, а людям с семейной историей заболеваний сердца — еще раньше, подчеркнула Чирков.