Врач Чиркова назвала отсутствие симптомов главной опасностью гипертонии

Многие недооценивают угрозу повышенного давления, связывая симптомы гипертонии с усталостью, стрессом или сменой погоды. Об этом рассказала глава Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1».
Как отметила доктор, отсутствие выраженной симптоматики делает гипертонию коварной болезнью, которая приводит к инфарктам, инсультам, проблемам со зрением и почками, сообщил сайт «Известия».
Пациентам старше 40 лет рекомендуется регулярно измерять артериальное давление, а людям с семейной историей заболеваний сердца — еще раньше, подчеркнула Чирков.
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