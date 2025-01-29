Врач Чиркова: хлебцы не всегда полезны для тех, кто стремится снизить вес

Руководитель центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова поделилась с NEWS.ru мнением относительно диетических хлебцев. По ее словам, эти продукты не всегда полезны для тех, кто стремится снизить вес.

Чиркова объяснила, что хлебцы, несмотря на свою популярность среди сторонников здорового образа жизни, быстро усваиваются организмом и могут повышать аппетит, что приводит к перееданию. Кроме того, этот продукт содержит искусственные подсластители, которые могут увеличить риск возникновения сахарного диабета.

Еще одним продуктом, который может препятствовать процессу похудения, она назвала сухофрукты. Для улучшения внешнего вида и продления срока годности производители нередко обрабатывают их сахарными сиропами.