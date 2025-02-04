Врач Чиркова: бобовые, капуста и рыба помогут поддержать здоровье сердца

Продукты, богатые калием и магнием, играют важную роль в поддержании здорового функционирования сердца. Об этом рассказала Ольга Чиркова, руководитель центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы, в беседе с News.ru .

По словам врача, источниками калия являются бобовые, различные виды зелени, капуста, абрикосы, курага, бананы, финики, авокадо, а также печень, молоко, виноград, цитрусовые

«Магний содержится в тех же бобовых и зелени, необработанном зерне, гречке, морской капусте, какао и темном шоколаде. Много полезных микроэлементов в морской рыбе. В ней же содержится полезная жирная кислота омега-3», — добавила медик.

Чиркова отметила, что сердце предпочитает здоровую пищу, тогда как фастфуд, полуфабрикаты и сладкая выпечка ему противопоказаны. Эти продукты могут способствовать развитию атеросклероза.