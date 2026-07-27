Врач Чернышова запретила лить йод и зеленку на рану от укуса собаки

Врач-валеолог и терапевт Надежда Чернышова рассказала, что после укуса собаки нельзя лить на рану йод или зеленку, передает NEWS.ru .

По словам врача, такие средства меняют цвет тканей, из-за чего врачам сложнее оценить глубину и характер повреждений. Кроме того, они могут вызвать химический ожог.

До приезда медиков специалист посоветовала не промывать рану и наложить чистую повязку. Если началось сильное кровотечение, нужно наложить жгут выше места повреждения и как можно быстрее вызвать скорую помощь для госпитализации пострадавшего.

Чернышова добавила, что при повреждении костей или открытом переломе конечность нужно зафиксировать. Ногу можно прибинтовать к ноге, а руку — к туловищу, но только после остановки кровотечения и наложения повязки.

Вопрос о вакцинации от бешенства решают врачи. Если есть возможность, нужно отследить судьбу напавшего животного и выяснить, привито ли оно.