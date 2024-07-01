Врач Чернышова: суточная норма кваса — два-три стакана
Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о правилах употребления популярного летнего напитка. Речь идет о квасе, сообщил «Ридус».
По словам врача, допустимой нормой являются два-три стакана в день. Важно не забывать о наличии сахара в составе продукта.
«Не стоит пить его через силу, больше, чем требует жажда», — посоветовала эксперт.
Она также напомнила, что холодный квас необходимо пить маленькими глотками, смакуя вкус. Большие глотки могут спровоцировать простуду или ангину.