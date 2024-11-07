Врач Чернышова: сон в душном помещении приводит к головным болям и снижению работоспособности

Терапевт Надежда Чернышова рассказала о последствиях сна в душном помещении. Такой отдых не способствует полноценному восстановлению организма, отметила эксперт в беседе с « Москвой 24 ».

По ее словам, из-за нехватки кислорода на утро человек будет чувствовать себя разбитым. После пробуждения он столкнется с головными болями, а также снижением концентрации внимания и работоспособности, пояснила врач.

Самой комфортной температурой для сна специалист назвала +18…+20 градусов. Если нет возможности спать с открытой форточкой, стоит установить бризер. Речь идет об устройстве, способном обеспечить приток свежего теплого воздуха.