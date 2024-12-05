Врач Чернышова: регулярная смена полотенец поможет защититься от ОРВИ и гриппа

Иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова перечислила меры профилактики ОРВИ, гриппа и коронавирусной инфекции. Так, врач посоветовала проветривать помещение два-три раза в день, сообщила «ТСН24».
По словам медика, защититься от болезней поможет регулярная смена полотенец. Такой предмет гигиены должен быть индивидуальным для каждого члена семьи. Руки, тело и ноги нужно вытирать разными полотнами, предупредила эксперт.
Чернышова рекомендовала постоянно проводить влажные уборки. В очистке с дезинфицирующим средством нуждаются ручки дверей. Важно обрабатывать и другие места, к которым часто прикасаются.
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