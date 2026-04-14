Врач Чернышова рассказала о вспышке панкреатита в России после Пасхи

В России после Пасхи отмечают рост числа случаев панкреатита. Об этом рассказала терапевт Надежда Чернышова в беседе с Life.ru .

По ее словам, у людей, которые соблюдали Великий пост, за время ограничений меняется ферментный состав организма. В течение семи недель поджелудочная железа вырабатывает значительно меньше ферментов для переваривания жиров и белков, а также переходит в «экономный режим» работы. Резкий переход к жирной и белковой пище после поста может привести к серьезным проблемам с пищеварением и даже к госпитализации.

«Вчера и сегодня действительно по стране наблюдается вспышка этих заболеваний, потому что Пасха прошла», — заявила медик.

По ее словам, после ночной пасхальной службы многие начинают обильно употреблять пищу, после чего попадают в больницу.