Врач Чернышова рассказала о связи коронавируса с параличом

Врач-терапевт Надежда Чернышова поделилась с «Вечерней Москвой» информацией о том, что коронавирус может спровоцировать развитие паралича. Она объяснила, что миелит, воспаление спинного мозга, бывает двух видов: первичный, который развивается самостоятельно у здорового человека, и вторичный, возникающий как осложнение на фоне других заболеваний.

Специалист отметила, что вторичный миелит может быть вызван вирусами, инфекционными бактериями или коронавирусом. Также к развитию болезни могут привести травмы позвоночника, воздействие токсических веществ, таких как алкоголь или химикаты.

Кроме того, существует аутоиммунный миелит, который возникает из-за нарушения защитных функций организма. Это может произойти при таких заболеваниях, как рассеянный склероз или системная красная волчанка.