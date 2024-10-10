Врач Чернышова рассказала, что быстрая утомляемость может сообщать о заболевании или недостатке сна

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Москва 24» объяснила причину быстрой утомляемости. По словам специалиста, она может указывать на заболевания, недостаток сна и нехватку витаминов.
Иногда отсутствие энергии наблюдается при туберкулезе и пиелонефрите или других болезнях. Также следует не забывать про нехватку в организме витаминов и микроэлементов.
Человек, которому за выходные удается восстановить силы и выспаться, в течение рабочей недели сталкивается с банальной усталостью, пояснила Чернышова.
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