Врач Чернышова рассказала, что быстрая утомляемость может сообщать о заболевании или недостатке сна

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Москва 24» объяснила причину быстрой утомляемости. По словам специалиста, она может указывать на заболевания, недостаток сна и нехватку витаминов.

Иногда отсутствие энергии наблюдается при туберкулезе и пиелонефрите или других болезнях. Также следует не забывать про нехватку в организме витаминов и микроэлементов.

Человек, которому за выходные удается восстановить силы и выспаться, в течение рабочей недели сталкивается с банальной усталостью, пояснила Чернышова.