Врач Чернышова: прием мочегонных препаратов может вызвать остановку сердца

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» предупредила, что прием мочегонных препаратов без назначения врача может вызвать остановку сердца и аритмию.

По словам медика, такие лекарства выписывают при определенных проблемах со здоровьем. С их помощью выводят из организма лишнюю жидкость, борются с отеками. Но некоторые люди самостоятельно принимают мочегонные средства — для похудения или перед соревнованиями по бодибилдингу. Это опасно для здоровья.

Чернышова подчеркнула: человек не должен назначать себе мочегонные препараты и принимать их бесконтрольно, иначе можно навредить организму. Из него выводится много калия и натрия, что приводит к нарушению сердечного ритма и даже остановке сердца.