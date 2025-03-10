Врач Чернышова: прием мочегонных препаратов может вызвать остановку сердца

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» предупредила, что прием мочегонных препаратов без назначения врача может вызвать остановку сердца и аритмию.
По словам медика, такие лекарства выписывают при определенных проблемах со здоровьем. С их помощью выводят из организма лишнюю жидкость, борются с отеками. Но некоторые люди самостоятельно принимают мочегонные средства — для похудения или перед соревнованиями по бодибилдингу. Это опасно для здоровья.
Чернышова подчеркнула: человек не должен назначать себе мочегонные препараты и принимать их бесконтрольно, иначе можно навредить организму. Из него выводится много калия и натрия, что приводит к нарушению сердечного ритма и даже остановке сердца.
Подмосковные специалисты устранили 19 коммунальных аварий в ДНР за неделю
Глава Чехова поздравил с 8 Марта участниц клуба «Активное долголетие»
Конкурс на лучшего почтальона проведут в Подмосковье
«Три-четыре человека лежало». Место страшного ДТП на остановке в Казани сняли на видео
Концерт к Международному женскому дню прошел в Наро-Фоминске
Автомобиль влетел в остановку с людьми в Казани. Пострадали 11 человек
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте