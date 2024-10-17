Врач Чернышова: прерывистый сон может возникать из-за болей в суставах или тревожного расстройства

Врач-терапевт Надежда Чернышова в разговоре с изданием «Москва 24»рассказала, на какие заболевания может указывать прерывистый сон. По словам медика, такое может случаться при болях в суставах, тревожном расстройстве или апноэ.

Решить проблему самостоятельно человеку вряд ли удастся. Как отметила Чернышова, в этом деле поможет специалист.

Некоторым людям могут помочь травяные сборы, вечерняя прогулка, теплый душ или какое-то успокаивающее питье. Человеку, находящемуся в стрессе или имеющему тревожное расстройство, необходимо поработать с психологом или психотерапевтом, добавила врач.

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