Врач Чернышова предупредила об опасности употребления алкоголя в бане

Врач-терапевт Надежда Чернышова сообщила, что употребление алкоголя в бане значительно увеличивает риск сердечного приступа. По ее словам, нахождение в парной после употребления спиртного повышает вероятность такого приступа в пять раз, написала «Москва 24» .

Терапевт отметила, что посещение бани само по себе является серьезной нагрузкой для организма. Поэтому мнение о том, что при простуде обязательно нужно идти в парную для ускорения выздоровления, является мифом.

«Отправиться в баню можно только в той ситуации, когда человек простыл и чувствует, что никак не может согреться, плюс ощущает небольшое першение в горле и начинающиеся насморк и кашель», — сказала Надежда Чернышова. В других случаях прогрев в бане может усугубить воспалительные процессы.

Врач также подчеркнула, что посещение парной противопоказано тем, кто недавно перенес инфаркт миокарда или инсульт, а также людям с повышенным артериальным давлением, поскольку это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Кроме того, Чернышова не рекомендовала посещать баню при обострении любых хронических заболеваний, так как это может усилить воспалительные процессы. Во время беременности посещать баню можно только при условии, что женщина регулярно это делала раньше и хорошо переносит такие процедуры.