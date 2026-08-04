Врач Чернышова предупредила об опасности циклоспороза

Циклоспороз поражает тонкий кишечник и обычно передается через зараженные воду и продукты. Для людей с ослабленным иммунитетом инфекция может быть смертельно опасной, передает «Вечерняя Москва» .

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что циклоспороз вызывают одноклеточные паразиты циклоспоры. Их обнаружили в 1979 году, а подробно описали в 1990-х. Паразиты распространены в тропиках и субтропиках, поэтому заболеванию чаще подвержены приезжие и туристы.

Инфекция не передается напрямую от человека к человеку. Выделенные с фекалиями ооцисты должны созреть в воде или почве при температуре плюс 25–30 градусов и высокой влажности. Этот процесс занимает более двух недель. После этого заражение возможно через воду или продукты.

Инкубационный период обычно составляет около недели. У людей с хорошим иммунитетом заболевание часто проходит за 7–14 дней. Однако у людей из группы риска циклоспороз может вызвать тяжелое обезвоживание, потерю белков и электролитов.

«Для них циклоспороз грозит тяжелым обезвоживанием, потерей белков и электролитов, что без лечения может привести к летальному исходу», — предупредила Чернышова.

Врач добавила, что диагноз ставят достаточно просто, а для лечения применяют кишечные антибиотики. При своевременном обращении терапия эффективна.