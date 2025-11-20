Врач Чернышова предупредила о риске аллергии из-за пекинского кофе с насекомыми

В пекинском Музее насекомых предлагают кофе с необычными ингредиентами — тараканами, муравьями и другими членистоногими. Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова рассказала « Ридусу », чем опасно употребление таких напитков.

По словам эксперта, подобные экзотические блюда представляют риск для здоровья, особенно у людей, склонных к аллергии на вещества, содержащиеся в насекомых.

«Хитин тараканов является достаточно сильным аллергеном. Такая ситуация может закончиться обострением аллергических заболеваний», — отметила медик.

Кроме того, по ее мнению, в напитки случайно могут попасть ядовитые насекомые, что увеличит опасность продукта.