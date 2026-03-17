Врач Чернышова предупредила, что резкая смена погоды может негативно сказаться на людях с хроническими заболеваниями
Терапевт Надежда Чернышова предупредила читателей Life.ru, что резкая смена погоды может негативно сказаться на здоровье людей с хроническими заболеваниями, недосыпом, стрессом или недавней травмой.
В таких случаях могут возникнуть головные боли, скачки давления, боли в области сердца, шум в ушах, головокружение и слабость. Это происходит из-за того, что внутренние процессы не успевают перестроиться вслед за внешними изменениями.
Особенно тяжело перемены переносят люди с проблемами давления. У гипотоников при падении атмосферного давления может резко ухудшиться самочувствие вплоть до обморока. А в ясные дни с высоким атмосферным давлением риски возрастают уже у гипертоников — возможны кризы.
«Когда падает атмосферное давление, и за ним не выравнивается артериальное, у гипотоников очень резко снижается давление, что приводит к ухудшению самочувствия вплоть до обморока», — отметила Чернышова.
Врач рекомендует наладить сон, больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек. Если самочувствие уже ухудшилось, нужно контролировать артериальное давление и строго соблюдать назначения врача.
Также терапевт советует раньше ложиться спать, больше гулять, отказаться от алкоголя, сократить потребление кофе и курения. Рекомендуется пить простую воду, травяные чаи и несладкие компоты, а тяжелую, жирную и копченую еду временно убрать из рациона.