Врач Чернышова предупредила, что резкая смена погоды может негативно сказаться на людях с хроническими заболеваниями

Терапевт Надежда Чернышова предупредила читателей Life.ru , что резкая смена погоды может негативно сказаться на здоровье людей с хроническими заболеваниями, недосыпом, стрессом или недавней травмой.

В таких случаях могут возникнуть головные боли, скачки давления, боли в области сердца, шум в ушах, головокружение и слабость. Это происходит из-за того, что внутренние процессы не успевают перестроиться вслед за внешними изменениями.

Особенно тяжело перемены переносят люди с проблемами давления. У гипотоников при падении атмосферного давления может резко ухудшиться самочувствие вплоть до обморока. А в ясные дни с высоким атмосферным давлением риски возрастают уже у гипертоников — возможны кризы.

«Когда падает атмосферное давление, и за ним не выравнивается артериальное, у гипотоников очень резко снижается давление, что приводит к ухудшению самочувствия вплоть до обморока», — отметила Чернышова.

Врач рекомендует наладить сон, больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек. Если самочувствие уже ухудшилось, нужно контролировать артериальное давление и строго соблюдать назначения врача.

Также терапевт советует раньше ложиться спать, больше гулять, отказаться от алкоголя, сократить потребление кофе и курения. Рекомендуется пить простую воду, травяные чаи и несладкие компоты, а тяжелую, жирную и копченую еду временно убрать из рациона.