Врач Чернышова предупредила, что еда навынос летом повышает риски пищевых отравлений

Летом резко возрастает число случаев пищевого отравления и паразитарных инфекций. Причина — несоблюдение гигиены и покупка продуктов сомнительного происхождения. Об этом рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, особенно опасны еда навынос, уличные блюда вроде шаурмы и готовые салаты. Покупать продукты нужно там, где соблюдаются правила хранения и обработки пищи.

Купаться следует исключительно в специально оборудованных местах. Несанкционированные пляжи несут большой риск инфицирования гепатитом А, дизентерией и сальмонеллезом.

Для питья выбирайте бутилированную воду с закрытой крышкой. Напитки со льдом — отдельная угроза, ведь происхождение льда неизвестно, отметила доктор.

Соблюдая эти меры предосторожности, можно обезопасить себя от серьезных проблем со здоровьем в жаркий сезон, подчеркнула Чернышова.