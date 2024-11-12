Врач Чернышова посоветовала в холодную погоду выбирать многослойный наряд из натуральных тканей

Чтобы избежать переохлаждения осенью и зимой, стоит правильно подбирать одежду для выхода на улицу. Об этом «ТСН24» рассказала иммунолог-аллерголог Екатерина Чернышова.

В первую очередь они призвала делать выбор в пользу многослойного наряда. Врач подчеркнула, что, кроме термобелья, никакая другая одежда не должна прилегать к телу плотно. Еще один важный момент — она не должна сковывать движения.

Кроме того, Чернышова рекомендовала останавливаться на одежде из натуральных тканей. Наконец, стоит уделить внимание обуви: зимой она должна быть свободной, возможно, даже на размер больше. Наконец, крайне важно, чтобы ноги всегда оставались сухими.