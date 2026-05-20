Врач Чернышова посоветовала пить больше воды и чаще двигаться, чтобы избежать загустения крови

Терапевт Надежда Чернышова в беседе с aif.ru поделилась методами, которые помогут предотвратить повышение вязкости крови, способное привести к инфаркту или инсульту.

Врач рекомендовала ежедневно употреблять достаточное количество чистой воды — не менее литра, а лучше полтора-два литра.

«Пить нужно не сок и кофе, а именно чистую воду, потому что причина вязкости крови чаще всего лежит именно в обезвоживании», — отметила эксперт.

Специалист также посоветовала больше двигаться, особенно при сидячей работе. Рекомендуется делать перерывы каждый час, чтобы активно ходить, приседать или выполнять легкие упражнения.