Врач Чернышова посоветовала больше гулять на свежем воздухе для укрепления иммунитета

С наступлением осени многие начинают болеть, поэтому профилактика здоровья становится ключевым фактором. Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова в беседе с «ТСН24» рассказала, что здоровый образ жизни является основой для укрепления иммунитета.

Один из важных моментов — это правильное питание, которое способствует повышению иммунитета. Также важно соблюдать питьевой режим, выпивая не менее 30 миллилитров жидкости на каждый килограмм веса, при этом предпочтение следует отдавать чистой воде.

Кроме того, физическая активность играет значительную роль в поддержании здоровья, но нужно помнить, что речь идет не об изнуряющих тренировках, а, скорее, о регулярных прогулках на свежем воздухе.