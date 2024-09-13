Врач Чернышова: осенью обостряются аллергии, связанные с клещами домашней пыли

С наступлением осени у людей нередко возникают обострения аллергии, которые связаны с клещами домашней пыли и животными. Об этом рассказала аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова в беседе с «ТСН 24».
По словам специалиста, такие клещи активно размножаются во влажном и холодном климате, поэтому осенью их становится очень много. Концентрация аллергенов лишь увеличивается при включении отопления и сухом воздухе.
Кроме того, с приходом холодов люди меньше гуляют и чаще проводят время дома с домашними животными. Это также повышает концентрацию аллергенов в помещении, отметила Чернышова.
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