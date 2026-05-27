Врач Чернышова объяснила, чем опасен зуд от укуса комара

Летом укус комара может стать причиной сильного раздражения. Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала Life.ru , почему зуд усиливается от чесания и как можно облегчить его.

Когда комар кусает, он вводит в ранку свою «слюну», содержащую белковые молекулы и пептиды. Организм реагирует на них, как на чужеродный белок, что приводит к высвобождению гистамина и вызывает зуд.

Чтобы облегчить зуд, нужно сначала помыть место укуса холодной водой с мылом или принять душ. Это поможет смыть остатки комариной «слюны» и бактерий. Также можно приложить лед или намазать противоаллергическую антигистаминную мазь.

Важно не чесать место укуса, так как это приведет к еще большему высвобождению гистамина и усилению зуда. Также не стоит прижигать укус йодом, уксусом или спиртом, чтобы не получить химический ожог.

В редких случаях укус комара может вызвать аллергическую реакцию, например, отек Квинке. В таких ситуациях необходимо обратиться к врачу.

Для облегчения зуда можно использовать охлаждающую мазь с ментолом или пасту с ментолом, которая слегка охлаждает и подсушивает кожу. Однако, по словам эксперта, достаточно смыть укус, приложить холод и не чесать, чтобы зуд прошел быстрее.