Врач Чернышова назвала сухость кожи и сильную жажду первыми признаками сахарного диабета

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с изданием «Москва 24» назвала сухость кожи, сильную жажду и частое мочеиспускание первыми признаками сахарного диабета второго типа.

Медик рассказала, что болезнь хорошо лечится на первых этапах при помощи медикаментозных препаратов.

«Он лечится таблетками и иногда при соблюдении всех рекомендаций, диеты, нормализации веса подвергается обратному развитию на ранних стадиях», — сказала специалист.

Во время сахарного диабета человек испытывает слабость, плохое самочувствие, ему кажется, что у него мало энергии. У некоторых пациентов болезнь проявляется в виде гнойничковых заболеваний кожи, а именно панариций или фурункул, добавила Чернышова.